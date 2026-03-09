L’Inps ha annunciato le date dei pagamenti di marzo 2026, includendo vari sussidi e aiuti destinati alle famiglie. Tra i benefici elencati ci sono l’Assegno unico, gli assegni familiari, l’Assegno di inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro, il bonus asilo, la Naspi e la Dis-Coll. Le modalità di pagamento e le date precise sono state ufficialmente comunicate dall’ente.

L’ Inps ha comunicato tutte le date per i pagamenti di marzo 2026. Nel calendario sono presenti diversi sussidi e aiuti molto attesi dalle famiglie, come Assegno unico, assegni familiari, Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, bonus asilo, Naspi, Dis-Coll. Il mese di marzo è particolarmente importante perché si applicano le nuove norme per l’ Isee e la rivalutazione dei sussidi e dei pagamenti statali dell’1,4% dovuta all’inflazione. L’Assegno unico e gli altri bonus familiari. Per quanto riguarda l’ Assegno unico, il principale sussidio alle famiglie con figli a carico, il calendario prevede due momenti di pagamento: tra il 19 e il 20 marzo saranno accreditati i fondi alle famiglie che hanno già ricevuto almeno un mese di Assegno unico universale;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il calendario dei pagamenti Inps di marzo, dall’Assegno unico alla Naspi

Articoli correlati

Assegno unico, NaspI e bonus mamme febbraio 2026: il calendario dei pagamenti InpsDall'Assegno unico per i figli a carico all'Assegno di inclusione fino alla NASpI, febbraio 2026 è uno dei mesi più densi di accrediti Inps.

Pagamenti Inps febbraio 2026: dalle pensioni alla NASpI fino all'Assegno unico e bonus: il calendario completoPensioni, sussidi e bonus: febbraio 2026 è uno dei mesi più densi di accrediti Inps.

Pagamenti INPS Marzo 2026: tutte le date (ADI, SFL, AUU, Pensioni, NASpI)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il calendario dei pagamenti Inps di...

Temi più discussi: Pagamenti Inps marzo 2026, le date da segnare sul calendario; Pensioni, Assegno unico, disoccupazione: il calendario dei pagamenti di marzo 2026; Le date dei pagamenti Inps di marzo 2026, scopri il calendario; Il calendario dei pagamenti INPS del mese di marzo 2026.

Agenda INPS marzo 2026: il calendario completo dei pagamentiAgenda INPS marzo 2026: il calendario completo dei pagamenti. Disoccupazione e formazione: NASpI, DIS-COLL e SFL ... quotidianodiragusa.it

Date di pagamento Inps marzo 2026: tutte le prestazioniScopri le date di pagamento Inps marzo 2026: pensioni, NASpI, Assegno unico, inclusione e SFL, con istruzioni per il ritiro. trend-online.com

Si può, ma attento alle regole!!! Prima regola: avvisa sempre l'INPS con il servizio NASPI-com Non basta la comunicazione del datore di lavoro: devi farlo tu! 3 Tre scenari possibili: , - facebook.com facebook

INPS: l’impegno per la parità di genere e l’inclusione al centro del nuovo Welfare Per la Giornata Internazionale della Donna, la Direzione Centrale Comunicazione e il Comitato Unico di Garanzia dell’INPS hanno organizzato diversi eventi rb.gy/avfim2 x.com