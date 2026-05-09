Due persone coinvolte nel complotto che ha portato all'assassinio del presidente sono state condannate in Florida. Le autorità statunitensi hanno identificato e processato i complici che hanno partecipato all'operazione, ma non sono state rese note le identità dei mandanti. Restano ancora aperte le domande su come i mercenari siano riusciti ad entrare nella residenza presidenziale a Port-au-Prince e sugli eventuali collegamenti con altri soggetti.

? Domande chiave Chi sono i veri mandanti dietro l'operazione a Port-au-Prince?. Come hanno fatto i mercenari a entrare nella residenza presidenziale?. Perché la difesa sostiene che Moise fosse già morto?. Quali figure politiche hanno beneficiato del vuoto di potere creato?.? In Breve Difesa sostiene che Moise morì nel luglio 2021 per mano di funzionari haitiani.. Processo di nove settimane coinvolge Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, James Solages e Walter Veintemilla.. Il medico Christian Emmanuel Sanon attende un secondo processo per motivi di salute.. L'assassinio ha favorito l'ascesa di bande criminali in ampi settori di Port-au-Prince.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assassinio Moise: condannati i complici del complotto in Florida

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