La corte d’appello di Palermo ha pronunciato le condanne nei confronti dell’architetto e del tecnico radiologo coinvolti nel procedimento riguardante l’organizzazione di Messina Denaro. L’architetto è stato condannato a otto anni e sei mesi, riducendo la pena rispetto al primo grado di giudizio, mentre il tecnico radiologo ha ricevuto una condanna di otto anni. Entrambi sono accusati di aver collaborato con il boss e di aver fatto parte di un’associazione mafiosa.

La corte d’appello di Palermo ha condannato l’architetto Massimo Gentile a 8 anni e sei mesi (in primo grado ne aveva avuti 10) per associazione mafiosa e a 8 anni il tecnico radiologo Cosimo Leone, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa (stessa pena aveva avuto in primo grado). Entrambi vennero arrestati nell’ambito delle indagini della Dda di Palermo sulla rete di complici che ha coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Secondo i pm Gianluca De Leo e Piero Padova, Gentile avrebbe prestato la sua identità al mafioso ricercato consentendogli di acquistare una macchina e una moto, mentre Leone si sarebbe occupato del boss ormai malato durante un ricovero all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, quando all’inizio di novembre del 2020, fu sottoposto a un primo intervento chirurgico.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Messina Denaro, condannati l'architetto e il tecnico radiologo complici del boss

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