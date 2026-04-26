Truffe sfogo del figlio di una vittima | I miei genitori si sentono ingannati

Un giovane ha condiviso un messaggio sui social per raccontare il dolore dei suoi genitori vittime di una truffa. Ha precisato di non desiderare giudizi o reazioni, ma di voler sensibilizzare gli altri sulla loro esperienza. La famiglia ha subito un inganno che li ha lasciati profondamente scossi, e il ragazzo ha deciso di parlare apertamente per cercare di evitare che altri si trovino nella stessa situazione.

"Non cerco compassione, né commenti o like: cerco solo di poter aiutare altri a non provare il malessere che i miei genitori stanno vivendo. Oggi si sentono beffati, ingannati da una società di finti buoni di cui si fidavano". Inizia con questo sfogo amaro l’appello di Valentino, figlio di una coppia di anziani di Castelbellino, rimasti vittima, mercoledì, di un odioso furto messo a segno da professionisti del crimine. Il colpo, studiato nei minimi dettagli, ha visto i malviventi spacciarsi per finti finanzieri. Per agire indisturbati, i truffatori hanno prima isolato l’uomo, un ottantenne, convincendolo ad allontanarsi dall’abitazione con la scusa di una falsa convocazione urgente in caserma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffe, sfogo del figlio di una vittima: "I miei genitori si sentono ingannati" Notizie correlate Nicola Peltz sul marito Brooklyn Beckham: «I miei genitori l'hanno accolto come un figlio, i miei fratelli l'adorano»Insomma: sia Nicola che suo padre dipingono una famiglia serena e unita, proprio il contrario della famiglia d'origine di Brooklyn, che ormai da mesi... Motta si racconta: «Cech il mio idolo, ai miei genitori dicevo una cosa. Vi svelo i miei obiettivi»Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco:... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Truffe, sfogo del figlio di una vittima: I miei genitori si sentono ingannati. Truffe, sfogo del figlio di una vittima: I miei genitori si sentono ingannatiLa coppia di anziani raggirata da falsi finanzieri che hanno preso anche le fedi nuziali Non cerco compassione. msn.com La truffa del figlio arrestato. Anziano ingannato e derubatoLa truffa del falso arresto del figlio stavolta è andata a segno e un anziano è stato vilmente depredato di tutti i suoi oggetti cari. Gli hanno portato via monili per un valore di almeno diecimila ... lanazione.it