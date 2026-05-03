Il boss Lo Russo detenuto al figlio vittima di agguato | Ora entra in una banda e poi uccidili
Un boss detenuto ha parlato con il proprio figlio, vittima di un'agguato avvenuto poco prima. Durante una videochiamata intercettata, il detenuto ha suggerito al figlio di entrare in una banda e di uccidere gli avversari. L'incontro tra i due si è svolto in un contesto di ascolti legali e le parole sono state trascritte nelle registrazioni delle forze dell'ordine. La vicenda si inserisce in un'inchiesta più ampia sulla criminalità organizzata.
In una videochiamata, intercettata, il boss detenuto Domenico Lo Russo impartisce una "lezione" al figlio Vincenzo, vittima di un agguato per una lite di tempo prima in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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