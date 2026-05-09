Assalto all’ATM con escavatore e armi nel Nuorese bottino da 81mila euro e fuga con il trattore | 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate nel Nuorese con l’accusa di aver preso di mira un bancomat usando un escavatore e armi da fuoco. Durante l’operazione dei Carabinieri, sono stati trovati anche esplosivi, armi e droga. La rapina ha portato a un bottino di circa 81.000 euro, e i sospetti sono stati fermati mentre tentavano di fuggire a bordo di un trattore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui