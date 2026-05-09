Assalto all’ATM con escavatore e armi nel Nuorese bottino da 81mila euro e fuga con il trattore | 4 arresti
Quattro persone sono state arrestate nel Nuorese con l’accusa di aver preso di mira un bancomat usando un escavatore e armi da fuoco. Durante l’operazione dei Carabinieri, sono stati trovati anche esplosivi, armi e droga. La rapina ha portato a un bottino di circa 81.000 euro, e i sospetti sono stati fermati mentre tentavano di fuggire a bordo di un trattore.
È di quattro uomini arrestati e un bottino di 81.000 euro recuperato il bilancio di una vasta operazione anticrimine condotta dai Carabinieri tra Bitti, Calangianus e Buddusò. L’azione, coordinata dalla Procura di Nuoro, è stata eseguita nelle prime ore di questa mattina e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, ricettazione, furto e detenzione e porto abusivo di armi. L’operazione: un’azione coordinata tra più reparti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto il coinvolgimento della Compagnia di Bitti, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dei Reparti Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro e delle Compagnie di Nuoro, Siniscola, Tempio Pausania ed Ozieri.🔗 Leggi su Virgilio.it
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