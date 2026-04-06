Ieri in Campania | Assalto al bancomat nel giorno di Pasqua fuga con il bottino

Ieri in Campania si è verificato un furto con scasso a un bancomat durante il giorno di Pasqua, con i responsabili risultati in fuga con il denaro rubato. Nella stessa giornata, a Avellino, si è disputata una partita di calcio tra la squadra locale e il Palermo, terminata con un risultato di 2-0 a favore della squadra ospite.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 4 aprile 2026. Avellino – Il Palermo supera 2-0 l’ Avellino al Barbera al termine di una sfida intensa e segnata dagli episodi. I rosanero sbloccano il match nel primo tempo con Palumbo, sfruttando un errore biancoverde, mentre per l’Avellino pesa come un macigno l’espulsione di Izzo poco prima dell’intervallo. In inferiorità numerica, i lupi provano a restare in partita nella ripresa, ma nel finale arriva il colpo del ko firmato Ranocchia, che chiude definitivamente i conti. Sugli spalti presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Assalto al bancomat nel giorno di Pasqua, fuga con il bottino Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga con il bottinoI malviventi, entrati in azione con modalità rapide e ben organizzate, hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico riuscendo poi a portare... Ieri in Campania: Proteste a Bagnoli per l’America’s Cup, assalto al bancomat nel salernitanoAvellino – Al Pier Luigi Penzo l’Avellino affonda senza appello, travolto 4-0 dal Venezia** in una serata che sa di resa anticipata. Argomenti più discussi: Assalto con esplosivo a bancomat nel Salernitano, banda in fuga; Pasqua, pienone a Napoli e provincia: tantissimi i turisti; Mascalucia, assalto al bancomat con esplosivo: inseguimento dei Carabinieri e arresto dopo lo schianto; Ieri in Campania: Assalto al bancomat nel giorno di Pasqua, fuga con il bottino. L’obiettivo è porre fine alla guerra. Ieri le minacce del presidente Usa di colpire le centrali elettrice e i ponti se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz facebook Ieri al Walter Reed devono aver sbagliato il dosaggio… x.com