Nella partita di questa sera, l'Inter ha battuto la Lazio con un punteggio di 3-0. La sfida si è giocata come anticipo alla finale di Coppa Italia prevista per mercoledì alle 21. La squadra ospite ha dominato il match, segnando tre reti senza risposte. La partita si è svolta in un clima teso e intenso, con molte azioni offensive da entrambe le parti.

Questa Lazio-Inter era l’antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo alle 21. Stesso stadio, Olimpico di Roma. Oggi si è giocata tutto sommato inutile. Con l’Inter che ha già vinto lo scudetto. E la Lazio che è fuori da tutto, ottava in classifica (ora seguita a un punto dall’Udinese del sottovalutassimo Runjaic). La partita di fatto non c’è stata. Lautaro ha segnato dopo soli sei minuti. E diciamo che il match si è concluso lì. La squadra di Chivu non ha affondato altrimenti ne avrebbe segnati otto. Si è limitato a farne tre. La Lazio sul 2-0 è rimasta anche in dieci uomini per l’espulsione di Romagnoli. Ma in dieci i bianconcelesti hanno giocato persino meglio, hanno sfiorato il gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Aspettando la Coppa Italia, l’lnter prende a pallate la Lazio (0-3)

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