Tyra Grant, giocatrice italiana, ha ottenuto una vittoria nel primo turno del tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid. La qualificata azzurra ha battuto la francese Elsa Jacquemot con un punteggio di 6-1 6-2, in un’ora e tredici minuti di partita. La vittoria permette a Grant di avanzare al secondo turno del torneo.

Vittoria netta per la qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel primo turno del tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: il primo successo sul circuito maggiore arriva ai danni della francese Elsa Jacquemot, sconfitta con il netto score di 6-1 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Al secondo turno ad attenderla ci sarà la romena Sorana Cîrstea, numero 25 del seeding. Nel primo set l’equilibrio dura appena due game: ad indirizzare il parziale è il terzo gioco, nel quale l’azzurra, alla terza palla break, strappa il servizio ai vantaggi all’avversaria e vola sul 3-1. Grant conferma lo strappo, poi nel sesto game toglie nuovamente la battuta alla transalpina e va a servire per il set.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Grant prende a pallate Jacquemot e avanza al secondo turno a Madrid!

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