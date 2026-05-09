Asilo nido negato alle mamme in Parlamento | solo i dipendenti di Palazzo Chigi ne avevano diritto
Recentemente si è scoperto che, fino a pochi mesi fa, le deputate e i deputati con figli piccoli non avevano accesso a un asilo nido vicino al Parlamento, a differenza dei dipendenti di Palazzo Chigi, che potevano usufruire di posti a pagamento. Questa differenza di trattamento ha sollevato discussioni sulla parità di diritti tra i vari gruppi di lavoratori e rappresentanti istituzionali. La questione riguarda l'accesso ai servizi di supporto per le famiglie all’interno delle istituzioni.
Fino a pochi mesi fa per i deputati e le deputate con bambini piccoli non avevano a disposizione per i propri figli dei posti (a pagamento) in un asilo nido vicino ai palazzi istituzionali a Roma, un diritto di cui godevano invece i dipendenti di Palazzo Chigi. Secondo quanto apprende Fanpage.it, da poco è stata sanata questa disparità di trattamento, ma resta ancora molto da fare per adeguare l'Italia agli standard europei.🔗 Leggi su Fanpage.it
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