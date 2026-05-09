Asilo nido negato alle mamme in Parlamento | solo i dipendenti di Palazzo Chigi ne avevano diritto

Recentemente si è scoperto che, fino a pochi mesi fa, le deputate e i deputati con figli piccoli non avevano accesso a un asilo nido vicino al Parlamento, a differenza dei dipendenti di Palazzo Chigi, che potevano usufruire di posti a pagamento. Questa differenza di trattamento ha sollevato discussioni sulla parità di diritti tra i vari gruppi di lavoratori e rappresentanti istituzionali. La questione riguarda l'accesso ai servizi di supporto per le famiglie all’interno delle istituzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui