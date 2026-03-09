Uniba sostiene le mamme studentesse | contributi economici alle donne con figli in età da asilo nido

L'Università di Bari ha deciso di offrire voucher alle studentesse, alle dottorande e alle specializzande con figli in età da asilo nido, per supportare le donne che conciliano gli studi con la maternità. I contributi economici sono destinati a coprire le spese legate alla cura dei figli durante il percorso universitario e di formazione, con l’obiettivo di agevolare la frequenza e il proseguimento degli studi.

Voucher destinati a studentesse, dottorande e specializzande di Uniba con figli in età da asilo nido. È questa l'iniziativa avviata dall'Università di Bari per favorirela conciliazione tra il percorso universitario e le responsabilità familiari. Il nuovo bando permetterà di destinare contributi a studentesse madri, regolarmente iscritte, non oltre il terzo anno fuori corso, con prole in età da asilo nido. Nell'assegnazione dei voucher, l'Ateneo barese riconoscerà una priorità assoluta per le studentesse internazionali, madri che risultino provenienti da territori interessati da conflitti armati, crisi umanitarie o stati di emergenza.