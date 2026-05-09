Asilo chiuso dopo la morte del piccolo Leo famiglie in attesa per quasi un anno

L’asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena, rimarrà chiuso per circa un anno dopo la morte di un bambino di cinque anni avvenuta nel giardino della struttura lo scorso 12 novembre. La riapertura è prevista per settembre. Le famiglie coinvolte hanno dovuto attendere quasi un anno prima di sapere quando avrebbero potuto tornare a portare i propri figli nella struttura.

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