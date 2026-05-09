Asilo chiuso dopo la morte del piccolo Leo famiglie in attesa per quasi un anno

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena, rimarrà chiuso per circa un anno dopo la morte di un bambino di cinque anni avvenuta nel giardino della struttura lo scorso 12 novembre. La riapertura è prevista per settembre. Le famiglie coinvolte hanno dovuto attendere quasi un anno prima di sapere quando avrebbero potuto tornare a portare i propri figli nella struttura.

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Bibbiena (Arezzo), 9 maggio 2026 –    L’asilo   nido di Soci riapre a settembre. Quasi a un anno dalla morte del piccolo Leo, quel 12 novembre nel giardino della scuola. Una tragedia immensa: mentre giocava, il cappuccio del giubbotto è rimasto impigliato nel ramo di un alberello didattico e si è trasformato in un cappio che non gli ha dato scampo. Le indagini sono in dirittura di arrivo e la procura nelle prossime settimane potrebbe convocare le cinque insegnanti indagate per omicidio colposo, aprendo così la serie degli interrogatori. Intanto l’annuncio della riapertura dell’asilo solo a settembre, arriva dal sindaco di Bibbiena Vagnoli....🔗 Leggi su Lanazione.it

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