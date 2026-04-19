Soci addio all’albero della morte Tagliata la pianta fatale a Leo l’asilo è sotto sequestro infinito

Arezzo, 19 aprile 2026 – È stato abbattuto l’albero che aveva causato la morte di un bambino in un asilo della città. La pianta è stata rimossa e il giardino è stato messo sotto sequestro senza una durata definita. La notizia ha suscitato attenzione tra i soci dell’ente proprietario, mentre il luogo rimane inaccessibile. La vicenda ha lasciato un segno indelebile in quella comunità.

Arezzo, 19 aprile 2026 – L’albero non c’è più. Abbattuto, portato via. Ma la memoria di un dolore che non passa resterà in quel giardino per sempre. Lo stesso dove Leo, due anni, la mattina del 12 novembre giocava insieme agli altri bambini, prima di rientrare nella sala dell’asilo per il pranzo. Giocava intorno all’alberello didattico, ma il cappuccio del suo giubbotto lo ha tradito trasformandosi in un cappio che non gli ha dato scampo. È morto così Leo Ricci e da quel giorno sono scattate le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura: cinque maestre sotto inchiesta per omicidio colposo. L’asilo sotto sequestro. Ora quella pianta non c’è più: gli operai incaricati di riordinare l’area verde intorno all’asilo di Soci lo hanno abbattuto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soci, addio all’albero della morte. Tagliata la pianta fatale a Leo, l’asilo è sotto sequestro infinito Notizie correlate Leggi anche: Morte di Leo, asilo ancora chiuso. Cosa succede adesso Fiaccola della Pace pianta l'albero della memoria dedicato a don Geppino Ferrazzano | FOTOIl borgo del Matese si trasforma in “Cittadella della Pace”: studenti protagonisti tra riflessioni contro le guerre e valori di dialogo e...