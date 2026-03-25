Dopo due mesi di attese, si prevede la riapertura dell'asilo Soci tra maggio e giugno, dopo il dissequestro e i lavori presso una sede alternativa. Le famiglie coinvolte esprimono frustrazione, affermando di aver perso un intero anno senza ricevere alcun aiuto durante questo periodo. I tempi stimati indicano un intervento che si protrae più a lungo del previsto.

“Abbiamo perso un anno intero”. Sì perché di fatto i tempi stimati, per il dissequestro e per l'ultimazione dei lavori presso una sede alternativa, prevedono che la riattivazione del servizio avvenga tra maggio e giugno prossimi. In buona sostanza, alla fine dell'anno scolastico. La questione è quella sollevata dai genitori dell'asilo nido Abaraba di Soci, chiuso dal 12 novembre scorso a causa dell'incidente avvenuto nel giardino della struttura e che ha portato alla morte di Leo Ricci, 3 anni. Una disgrazia enorme che, oltre ad aver avuto un impatto emotivo devastante, ha portato all'apertura di un'inchiesta e al conseguente sequestro della struttura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Due mesi per riaprire l'asilo Soci. La frustrazione delle famiglie: "Un anno perso senza nessun aiuto"

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