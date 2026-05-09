Al termine di una partita combattuta, il Cesena è stato sconfitto per 3-4 dal Padova al Manuzzi, ricevendo fischi dai tifosi. Ashley Cole ha dichiarato che valuterà il futuro insieme alla società, mentre il campionato si conclude con questa sconfitta. La gara è stata caratterizzata da numerosi gol e momenti di tensione, lasciando i supporter delusi per l’esito finale.

Purtroppo il campionato del Cesena finisce tra i fischi del Manuzzi, al termine della pirotecnica sconfitta per 3-4 contro il Padova di Roberto Breda. Una partita in linea con il pessimo trend del girone del ritorno bianconero, che nemmeno l’arrivo di Ashley Cole è riuscito ad invertire. Il bilancio della sua esperienza da allenatore di questo club? "Sono stati due mesi un po’ particolari, ci sono state positività e determinazione ma anche tante cose più negative – dichiara l’allenatore nel post partita –. La gara è stata un po’ lo specchio di questa situazione, abbiamo avuto tante buone occasioni ma ci sono anche state tante cose che non hanno funzionato bene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ashley Cole, fallito l’obiettivo: "Il futuro lo valuterò con la società"

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