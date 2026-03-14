Cesena | Ashley Cole ex Roma guida la squadra

Ashley Cole, ex difensore della Roma, è pronto a guidare il Cesena sulla panchina. La squadra romagnola ha annunciato il cambio di allenatore e Cole si sta preparando a prendere il comando. La novità rappresenta una svolta importante per il club, che ora attende di vedere come si svilupperanno le prossime sfide con il nuovo tecnico.

La panchina del Cesena ha cambiato volto in modo sorprendente, con l’ex difensore della Roma Ashley Cole che si prepara a prendere le redini della squadra romagnola. L’inglese di 45 anni sta già conducendo i colloqui finali per la firma del contratto dopo aver lasciato lo staff dell’Under-21 inglese. Questa nomina arriva subito dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone che ha portato alla sostituzione dell’allenatore Michele Mignani. Il club si trova attualmente all’ottava posizione in classifica, occupando l’ultimo posto disponibile per accedere ai play-off promozione. Cole porta con sé un curriculum internazionale che spazia tra le accademie inglesi e l’esperienza da giocatore nella capitale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena: Ashley Cole, ex Roma, guida la squadra Articoli correlati Clamoroso a Cesena: Ashley Cole scelto come nuovo allenatore dopo l’esonero di MignaniCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Leggi anche: Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchina Approfondimenti e contenuti su Ashley Cole Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchinaL'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma è alla prima esperienza da capo allenatore dopo essere stato negli staff di Under 21 inglese e di Lampard all'Everton ... gazzetta.it Clamoroso Cesena, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole!A sorpresa sarà Ashley Cole a sostituire Michele Mignani sulla panchina del Cesena. La carriera in panchina dell'ex terzino sinistro inglese. gianlucadimarzio.com