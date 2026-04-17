Ashley Cole, ex calciatore del Chelsea e della nazionale inglese, ha annunciato di aver accettato un ruolo nel Cesena, spiegando di aver scelto questa esperienza come un atto di fede. Cole ha dichiarato che in Inghilterra non aveva trovato opportunità adeguate e ha deciso di trasferirsi in Italia, nella provincia romagnola, per intraprendere questa nuova avventura nel settore tecnico.

Sembra una di quelle carriere bizzarre che si costruiscono a Football Manager, eppure è la realtà: Ashley Cole, leggenda del Chelsea e della nazionale inglese, ha dovuto fare le valigie e scendere nella provincia romagnola per avere finalmente una vera occasione in panchina. Dopo anni passati a fare il “secondo” a Lampard o Rooney, il muro di gomma del calcio d’Oltremanica lo ha costretto a emigrare. L’intervista di Ashley Cole. Il paradosso è il classico circolo vizioso del mondo del lavoro, applicato però ai salotti buoni del calcio inglese. Di seguito le parole del tecnico riportate dalla Bbc. “Ero un po’ scoraggiato dalla mancanza di opportunità da parte di alcuni club in Inghilterra con cui ho parlato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ashley Cole: “Con il Cesena ho fatto un atto di fede, in Inghilterra non ci sono opportunità”

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