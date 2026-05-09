Venerdì sera su Rai 1 è andato in onda MilleunaCover Sanremo, uno show in due puntate che ripropone le cover presentate al Festival di Sanremo dal 2015 ad oggi. Tra i programmi più seguiti dell’8 maggio, l’attenzione si è concentrata anche sulla discussione tra Ilary Blasi e le canzoni del Festival, in un contesto televisivo che anticipa l’Eurovision 2026, in programma la prossima settimana.

In attesa dell’ Eurovision 2026 che si tiene settimana prossima, Rai 1 ha proposto venerdì sera MilleunaCover Sanremo, lo show in due puntate, che ripropone le cover presentate al Festival dal 2015 ad oggi. Ilary Blasi su Canale 5 ha condotto un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip e ancora una volta quindi si è trovata ad affrontare un competitor ostico e difficile da battere. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Delitti in Paradiso e su Rai 3 il film The Old Oak. Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della svolta sul caso di Garlasco. Italia 1 ha trasmesso The amazing Spider-Man. La7 ha proposto il solito appuntamento del venerdì con Propaganda Live.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv dell’8 maggio, Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo

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