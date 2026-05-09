Ascolti tv dell’8 maggio Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo

Da dilei.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera su Rai 1 è andato in onda MilleunaCover Sanremo, uno show in due puntate che ripropone le cover presentate al Festival di Sanremo dal 2015 ad oggi. Tra i programmi più seguiti dell’8 maggio, l’attenzione si è concentrata anche sulla discussione tra Ilary Blasi e le canzoni del Festival, in un contesto televisivo che anticipa l’Eurovision 2026, in programma la prossima settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In attesa dell’ Eurovision 2026 che si tiene settimana prossima, Rai 1 ha proposto venerdì sera MilleunaCover Sanremo, lo show in due puntate, che ripropone le cover presentate al Festival dal 2015 ad oggi. Ilary Blasi su Canale 5 ha condotto un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip e ancora una volta quindi si è trovata ad affrontare un competitor ostico e difficile da battere. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Delitti in Paradiso e su Rai 3 il film The Old Oak. Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della svolta sul caso di Garlasco. Italia 1 ha trasmesso The amazing Spider-Man. La7 ha proposto il solito appuntamento del venerdì con Propaganda Live.🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv dell82178 maggio ilary blasi si scontra con le canzoni di sanremo
© Dilei.it - Ascolti tv dell’8 maggio, Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici

Leggi anche: Ascolti tv del 17 marzo, Ilary Blasi debutta col GF Vip e si scontra con Lino Guanciale

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala; Grande Fratello Vip 2026 dell'8 maggio: lo scontro Elia-Mussolini, le nomination; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 8 maggio.

ilary blasi ascolti tv dell 8Grande Fratello Vip, le pagelle dell’8 maggio: le lacrime di Francesca Manzini (8), Ilary Blasi ride con la mosca in faccia (9)GF Vip, le pagelle dell’8 maggio: le lacrime di Francesca Manzini emozionano, Ilary Blasi ride con la mosca in faccia ed è strepitosa. dilei.it

ilary blasi ascolti tv dell 8Grande Fratello Vip, pagelle: Adriana Volpe impeccabile (10), Raimondo Todaro scomparso (5), Ilary Blasi ribalta tutto (9)Le pagelle della puntata del Grande Fratello Vip dell'8 maggio 2026: promossi e bocciati della diretta del venerdì con Ilary Blasi ... libero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.