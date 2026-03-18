Il 17 marzo, l’ascolto tv ha visto Ilary Blasi al debutto come conduttrice del Grande Fratello Vip su Canale 5. Durante la trasmissione, si è verificato un confronto tra la conduttrice e Lino Guanciale. La nuova edizione del reality ha preso il via con questa prima puntata, attirando l’attenzione del pubblico e degli spettatori televisivi.

Il Grande Fratello Vip è iniziato. Ilary Blasi ha debuttato con la nuova edizione su Canale 5. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Renato Biancardi, Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal sono entrati nella Casa più spiata d’Italia. Rai 1, che non teme la concorrenza, ha mandato in onda la seconda puntata della fiction, Le libere donne, con Lino Guanciale e Fabrizio Biggio. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Stasera a letto tardi, lo show coi The Jackal e su Rai 3 Farwest. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 17 marzo, Ilary Blasi debutta col GF Vip e si scontra con Lino Guanciale

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Quando c'è Ilary Blasi a guidare il #gfvip riesce a farmi dimenticare i difetti di un reality che non sopporto. Almeno si ride, si fa caciara, (si litiga grazie a Lucarelli). Lo dicevo anche quando le davano contro per questo stile, Ilary è unica x.com