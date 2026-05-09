Ascolti tv venerdì 8 maggio | Milleunacover Sanremo Grande Fratello Vip
Ascolti tv venerdì 8 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Milleunacover Sanremo. Su Rai 3 The old oak. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 The Amazing Spider-Man. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 8 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 8 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it
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