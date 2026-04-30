L’Ascoli punta sui suoi gioielli Playoff le prossime mosse di Tomei

L’Ascoli si prepara a entrare nella fase nazionale dei playoff, partendo come testa di serie. La squadra ha mostrato buone prestazioni durante la regular season, che saranno il punto di partenza per affrontare il secondo turno. Le prossime mosse della società e dell’allenatore saranno decisive per il prosieguo del cammino, con l’obiettivo di confermare il momento positivo e avanzare nella competizione.

Le prestazioni e i risultati fatti registrare dall’Ascoli nel corso della regular season saranno il miglior biglietto da visita da sfoggiare nel secondo turno della fase nazionale che vedrà la formazione di Tomei iniziare il suo percorso playoff come testa di serie. Nel corso del campionato sono state tante le incredibili statistiche prodotte dai bianconeri. Il Picchio, rispetto a tutte le altre avversarie, ha chiuso vantando i suoi uomini migliori nelle posizioni di vertice della classifica marcatori del torneo. Alla fine dell’ultima giornata andata in archivio è stato D’Uffizi a spiccare su tutti gli altri cannonieri del girone b grazie ai suoi 13 gol realizzati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ascoli punta sui suoi gioielli. Playoff, le prossime mosse di Tomei Notizie correlate L’Ascoli è focalizzato sul derby. Ecco le possibili mosse di TomeiIl derby con la Samb costituirà un passaggio nevralgico all’interno del percorso dell’Ascoli targato del tecnico Tomei. L’Ascoli ora punta tutto sui playoff: la piazza chiede altre notti magicheAscoli, 28 aprile 2026 – La lunga stagione caldissima dell’Ascoli è destinata a proseguire con i prossimi appuntamenti playoff che terranno impegnati... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Ascoli ora punta tutto sui playoff: la piazza chiede altre notti magiche; Ascoli punta sugli studenti, al via il confronto sull'housing universitario; Ascoli, caccia all'ultimissimo biglietto. Posticipata a oggi l'ulteriore vendita: nessuno vuole rimanere a casa; Serie C Girone B, volata finale: Arezzo e Ascoli a pari punti, novanta minuti per la gloria. L’Ascoli punta sui suoi gioielli. Playoff, le prossime mosse di TomeiNel corso del campionato sono state tante le incredibili statistiche prodotte dai bianconeri: ripartire da qui ... sport.quotidiano.net L’Ascoli ora punta tutto sui playoff: la piazza chiede altre notti magicheIn un’estate dove la nazionale italiana sarà costretta a seguire i mondiali dal divano, sarà la formazione di Tomei a vivere una sorta di mundialito. Dopo il record di vittorie consecutive serve un’al ... msn.com Ascoli Calcio, Manuel #Nicoletti punta alla B dopo 26 presenze in campionato: "Orgoglioso di essere noi. Testa ai playoff tutti insieme" https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108F - facebook.com facebook Il Ministro @adolfo_urso ha incontrato Greg Jackson, fondatore @OctopusEnergy, player in rapida crescita in Italia (sede a Ascoli) con 300 dipendenti, che punta a investire fino a 1 miliardo entro il 2030. Focus su #semplificazioni per #EnergiaRinnovabile e # x.com