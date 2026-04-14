Atletico Ascoli pareggio in Senigallia | l’obiettivo playoff è vicino

L’Atletico Ascoli ha ottenuto un pareggio in trasferta contro la Vigor Senigallia, risultato che mantiene la squadra nella zona playoff. La partita si è giocata a Senigallia e si è conclusa con un punteggio pari, senza modificare significativamente la classifica delle due formazioni. La squadra ospite ha confermato la sua posizione nella parte alta della classifica, avvicinandosi ulteriormente agli obiettivi di stagione.

L'Atletico Ascoli si porta a casa un pareggio in trasferta contro la Vigor Senigallia, un risultato che non scalfisce la posizione della squadra nella zona playoff. Nonostante il duplice vantaggio sfumato nel finale di gara, i ragazzi di Vechiarello mantengono la quarta posizione in classifica, con la possibilità di ottenere la certezza matematica della qualificazione domenica prossima contro il Fossombrone. Equilibrio e distrazioni tattiche sul campo senigallano Il match a Senigallia è stato ca .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Ascoli, pareggio in Senigallia: l’obiettivo playoff è vicino "Atletico Ascoli, obiettivo playoff"Archiviato il turno di riposo, l’Atletico Ascoli è pronto a tornare in campo per affrontare in trasferta l’UniPomezia in una sfida importante di... Vigor, il pareggio arriva all’ultimo respiro. L’Atletico Ascoli rimpiange l’occasione fallitaVIGOR 2ATLETICO ASCOLI 2 VIGOR (4-3-1-2): Novelli 6,5; Shkambaj 5,5 (16’st Subissati 6) (37’st Gasparroni 6), Magi Galluzzi 7, Urso 7, Beu 6;... Occhio alla Notizia. . Passando a Chiaravalle l'Alma Fano alimenta le flebili speranze di promozione diretta. Accelera in direzione play off la Vis, mentre il Fossombrone deve cedere il passo all'Ancona e la Vigor riagguanta l'Atletico Ascoli solo nel finale. Nel b - facebook.com facebook Atletico Ascoli-Sora 1-0, Seccardini: “Siamo stati bravi a sbloccarla. Record di punti Percorso a gonfie vele” x.com