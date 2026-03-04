Milan ci risiamo | ancora due anime! Furlani e Tare scontro sul mercato da Mateta ad André

Il quotidiano 'Tuttosport' di oggi in edicola riporta una nuova discussione tra Furlani e Tare riguardo al mercato del Milan, coinvolgendo ancora due giocatori. La disputa riguarda le trattative per Mateta e André, con scontri tra le due figure dirigenziali che si sono manifestati di recente. La questione si concentra sulle strategie di mercato del club e sulle decisioni prese dai due dirigenti.

Dapprima è stata la volta di Barbara Berlusconi e Adriano Galliani. Il biennio che, in casa Milan, si è contraddistinto per il 'doppio amministratore delegato'. Poi, qualche anno dopo, i dirigenti rossoneri Leonardo e Paolo Maldini - in epoca Elliott - si sono scontrati con i paletti economici del CEO Ivan Gazidis. Quindi, dopo che Maldini era riuscito a trovare un punto di incontro con il dirigente sudafricano, nel giugno 2023 ecco il licenziamento. Questo per via dell'ingresso in scena - avvenuto pochi mesi prima - di RedBird di Gerry Cardinale e dall'ascesa, nel ruolo di AD, di Giorgio Furlani in luogo dell'ex manager della MLS.

