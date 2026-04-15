Riforma della Polizia Locale completato il voto degli emendamenti Ora il ddl in Aula

Il voto sugli emendamenti alla proposta di legge sulla riforma della Polizia Locale è stato completato. Ora il testo passa all'esame dell'aula parlamentare, dove sarà sottoposto alla discussione e alla votazione finale. La riforma mira a modificare alcune norme e a regolamentare meglio le funzioni del corpo di polizia sul territorio. Il passaggio successivo è previsto nelle fasi parlamentari prima dell’approvazione definitiva.

Il percorso per il riordino della Polizia Locale segna un punto di svolta decisivo. Con la conclusione dell’esame degli emendamenti in Commissione Affari costituzionali alla Camera, il disegno di legge delega si avvia verso l’aula, portando con sé novità sostanziali che mirano a colmare un vuoto normativo che da decenni rappresentava uno dei più grandi limiti dei corpi. Non si tratta solo di una riorganizzazione burocratica, ma di un atto di riconoscimento verso migliaia di agenti che operano quotidianamente sul territorio. “Possiamo con grande soddisfazione affermare”, ha dichiarato l’onorevole Augusta Montaruli, deputata di Fratelli...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riforma della Polizia Locale, completato il voto degli emendamenti. Ora il ddl in Aula Notizie correlate Riforma Polizia Locale, CISL FP Irpinia-Sannio: “Passo decisivo per il ruolo degli agenti”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Coordinatore della Polizia Locale CISL FP Irpinia-Sannio. Leggi anche: Antisemitismo, il centrodestra ammorbidisce il testo ma il Pd chiede di rimandare il voto in aula: «Prima la riforma della Rai» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Riforma della Polizia Locale 2026, tutti gli emendamenti approvati il 1° aprile e il recap del 25 marzo. Il testo della legge delega spiegato; Polizia locale più connessa. Potrà accedere alla banca dati in uso alle forze dell’ordine; Riforma della Polizia Locale, cosa cambia dopo i tre blocchi di emendamenti approvati; Un traguardo storico. Accesso a banche dati SDI anche per la Polizia locale. Leccese: Riformare la legge sulla Polizia locale entro la legislaturaGenova, il sindaco di Bari Vito Leccese chiede al Parlamento di riformare la legge sulla Polizia locale del 1986. 29 milioni in più per quasi 8mila Comuni sono pochi, dice a margine di un convegno s ... trmtv.it Accesso alle banche dati dello Sdi per gli agenti di polizia locale. Leporale (Cisl Fp): Traguardo storicoMa per il sindacalista l'obiettivo ultimo resta la riforma organica della ormai obsoleta legge 65/86: E stop alla riduzione delle risorse ... luccaindiretta.it Abbiamo finito di votar tutti gli emendamenti al disegno di legge delega di riordino della Polizia Locale. Possiamo con grande soddisfazione affermare come si sia fatto un passo in avanti in una riforma attesa da troppo tempo, mantenendo l’impegno di riconos facebook