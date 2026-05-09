Arresto cardiaco al ristorante 52enne salvo grazie al defibrillatore | Un caso che fa scuola

Una giornata di relax al ristorante si trasforma improvvisamente in una situazione di emergenza quando un uomo di 52 anni ha avuto un arresto cardiaco. La salvezza è arrivata grazie all’uso tempestivo di un defibrillatore presente nel locale. L’intervento rapido di un gruppo di presenti ha permesso di stabilizzare l’uomo e di evitarne la morte. L’episodio si è verificato in un momento di normale convivialità, senza preavviso.

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