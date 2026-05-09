Arresto cardiaco al ristorante 52enne salvo grazie al defibrillatore | Un caso che fa scuola
Una giornata di relax al ristorante si trasforma improvvisamente in una situazione di emergenza quando un uomo di 52 anni ha avuto un arresto cardiaco. La salvezza è arrivata grazie all’uso tempestivo di un defibrillatore presente nel locale. L’intervento rapido di un gruppo di presenti ha permesso di stabilizzare l’uomo e di evitarne la morte. L’episodio si è verificato in un momento di normale convivialità, senza preavviso.
Modena, 9 maggio 2026 – Una giornata tranquilla, di svago, insieme ai propri cari. Le chiacchiere seduti al ristorante poi, all’improvviso, il dramma, quello che nessuno si aspetta: l’arresto cardiaco. In un momento così tragico, però, la rete provinciale per le patologie tempo – dipendenti ha saputo fare la differenza: il paziente, infatti, si è salvato grazie all’uso del defibrillatore. La storia a lieto fine è avvenuta qualche giorno fa nel nostro territorio e il paziente è già stato dimesso dalla Cardiologia di Baggiovara dopo l’impianto di un defibrillatore. Va in arresto cardiaco: 50enne salvato da due agenti della polizia locale di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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