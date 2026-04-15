Arrestato l’uomo ricercato per aver tentato di investire un poliziotto dopo una sparatoria alla Bovisasca

Nella giornata del 15 aprile 2026, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ricercato per aver tentato di investire un agente durante una sparatoria avvenuta alla Bovisasca. L’uomo, insieme a un complice, è stato fermato e portato in caserma. Durante le operazioni, sono stati identificati anche due cittadini cileni di 32 anni, accusati di ricettazione. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Milano, 15 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di due cittadini cileni di 32 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione. Intorno alle 10.45 di lunedì scorso, gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, nel transitare in via Cimarosa hanno notato due uomini che si muovevano con fare sospetto di cui uno con uno zaino e l’altro con cappello scuro con visiera. L’inseguimento e la fuga . Quest’ultimo è stato subito riconosciuto dai poliziotti come l’autore del tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita di un’auto per la vicenda che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestato l’uomo ricercato per aver tentato di investire un poliziotto dopo una sparatoria alla Bovisasca Notizie correlate Uomo ferito gravemente dopo aver tentato il furto di una pistola e sparato contro la polizia a MilanoUn uomo di trent’anni, originario della Cina, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da più... Dopo fuga di ore, uomo ricercato per tentato omicidio si presenta spontaneamente alle forze dell’ordine.Un uomo ricercato da oltre un mese per un tentato omicidio si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Sassari, mettendo così fine a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uccise la donna che lo ospitava, uomo ricercato per omicidio arrestato a Ventimiglia; Bitonto, arrestato un ricercato bitontino, durante i festeggiamenti della pasquetta; Si nasconde da un parente a Merano, arrestato ricercato 42enne; Ricercato da quasi 3 anni, viene arrestato in Germania: ora un 48enne deve scontare la sua pena per reati di droga. Arrestato l’uomo ricercato per aver tentato di investire un poliziotto dopo una sparatoria a alla BovisascaÈ un cileno di 32 anni riconosciuto dagli agenti di Polizia e arrestato insieme a un complice. Nel loro covo di via via Salutati sequestrati soldi e refurtiva ... ilgiorno.it Puianello, 44enne ricercato per furto aggravato arrestato dai CarabinieriSi è conclusa il 13 aprile scorso la latitanza di un 44enne straniero ricercato dal 2024 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura ... redacon.it RECUPERATI QUADRI E ALTRI BENI TRAFUGATI A ERICE, ARRESTATO UN 44ENNE Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/recuperati-quadri-e-altri-beni-trafugati-a-erice-arrestato-un-44enne #cronaca #notzie #primapagina - facebook.com facebook Un uomo reagisce a una contravvenzione e colpisce gli agenti: arrestato in flagranza per lesioni e resistenza x.com