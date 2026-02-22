A bordo dell' auto nascondeva oltre 5 chili di droga e un fucile corriere denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno trovato a bordo della sua auto oltre 5 chili di droga e un fucile. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine in una zona periferica. Il corriere aveva nascosto le sostanze e l'arma sotto il sedile. I militari hanno sequestrato tutto e portato l’uomo in caserma. La vicenda si inserisce in un’operazione contro lo spaccio nel territorio.

Uno dei carabinieri ha notato fuoriuscire da sotto un telo adagiato sul sedile posteriore ciò che, a prima vista, sembrava essere un tubo metallico ma era, invece, canna smontata di un fucile I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia che hanno denunciato un 40enne pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma da fuoco clandestina. La pattuglia della radiomobile, intorno alle 18.30, nel corso di un servizio perlustrativo nei pressi di via Soldato Pirracchio, hanno notato quella Fiat Punto parcheggiata a margine della strada in apparente stato di abbandono.