Arrampicata sportiva Sanders sorprende Garnbret Rogora e Schenk piazzati in finale di Coppa del Mondo

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Wujiang, in Cina, si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, una disciplina che ha avuto un ruolo centrale nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi e che sarà presente anche a Los Angeles 2028. Durante le competizioni, Sanders ha sorpreso Garnbret, mentre Rogora e Schenk si sono qualificati per la finale. La gara ha visto protagonisti atleti di diverse nazionalità, con alcune sorprese nelle classifiche.

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A Wujiang (Cina) va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, disciplina che è stata protagonista nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi e che sarà protagonista anche a Los Angeles 2028. Giornata del sabato riservata al lead, specialità tecnica che ha riservato spettacolo e sorprese. Sul fronte femminile, infatti, la statunitense Annie Sanders ha toccato 43+ ed è riuscita a battere la grande favorita della vigilia. La slovena Janja Garnbret ha raggiunto la medesima quota dell’americana, ma è stata più lenta e si è dovuta accontentare della seconda piazza davanti alla sudcoreana Chaehyun Seo (30) e alla britannica Eric McNeice (29).🔗 Leggi su Oasport.it

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