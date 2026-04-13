Coppa Italia Lead 2026 super Schenk e Rogora | tutti i risultati

Nel weekend si sono svolti i risultati della Coppa Italia Lead 2026, con protagonisti gli atleti Schenk e Rogora. L’evento è stato seguito dagli appassionati attraverso la trasmissione su Sportface TV, che ha mostrato le performance di diversi concorrenti. Le gare hanno visto un coinvolgimento intenso e hanno portato alla luce le prestazioni di alcuni dei principali protagonisti della disciplina.

Un grande weekend di climbing ha accompagnato gli appassionati, rigorosamente su Sportface TV che ha trasmesso l’evento. Già dalle qualifiche, si è messa in evidenza una straordinaria Laura Rogora (Fiamme Oro). Dietro di lei Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro) e in terza posizione Elena Brunetti (Climbing Side) a pari merito con Martina De Preto (Kundalini), che aveva i favori del pubblico. In semifinale, poi è stata ancora Rogora a spazzare via la concorrenza, riuscendo a diventare l’unica a conquistare il top. Poi Ghisolfi e Savina Nicelli (Fiamme Oro), con 39+. La finale non ha tradito le attese, con una serie di atlete che hanno dovuto fare i conti con un tappo che ha impedito a Ghisolfi, Arnoldi, Papetti e Bernardini di superare la presa 30+.🔗 Leggi su Sportface.it Coppa Italia delle Regioni 2026: Donati in testa alla classifica generale. Tutti i risultatiIl giro di sardegna 2026 ha chiuso un quinto atto che corona l’avvio della terza edizione della coppa italia delle regioni, offrendo una panoramica... Coppa Italia Lead 2026, prima tappa a Pero: rivivi le emozioni su Climbing TVSi è conclusa alla Climbing District di Pero, in provincia di Milano, la prima tappa della Coppa Italia Lead 2026. Argomenti più discussi: Coppa Italia Lead 2025; Trial Lead: ad Arco il raduno di selezione per la Nazionale; ARRAMPICATA SPORTIVA / Via alla Coppa Italia Lead, il buschese Giorgio Tomatis di scena a Pero; Campionato assoluto lead Manga Milano. E intanto a Milano, il giovane Tommi partecipava alla prima tappa di coppa Italia lead , primo atleta Monkeys' a qualificarsi per questa competizione. Un po' di ansietta , ma soprattutto la poca abitudine a confrontarsi con vie di questo livello , non gli perm - facebook.com facebook ARRAMPICATA SPORTIVA / Via alla Coppa Italia Lead, il buschese Giorgio Tomatis di scena a Pero x.com