Arrampicata 18 azzurri al via nella Coppa Europa Boulder Giovanile in Portogallo

In Portogallo si svolge la prima tappa della European Youth Series 2026 dedicata all'arrampicata boulder, con la partecipazione di 18 atleti italiani. La competizione si tiene a Soure e rappresenta il debutto internazionale per la squadra giovanile nazionale. La gara coinvolge giovani arrampicatori provenienti da diversi paesi europei e si svolge nel rispetto delle normative sportive vigenti.

A Soure prima tappa della European Youth Series 2026: debutto internazionale per la Nazionale italiana giovanile. Parte dal Portogallo la stagione internazionale della Nazionale italiana giovanile di arrampicata sportiva. Sabato 18 e domenica 19 aprile, a Soure, si disputa la prima tappa della European Youth Series, la Coppa Europa Boulder giovanile, primo importante banco di prova del 2026. Saranno 18 gli azzurri impegnati nella competizione, che vedrà la partecipazione complessiva di 228 atleti provenienti da tutta Europa, suddivisi nelle categorie Under 19 e Under 17, maschili e femminili. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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