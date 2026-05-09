Aromatica ha visto la vittoria di Gente Boutique nel concorso dedicato alle vetrine decorate con temi vegetali. Durante l’evento, è stato possibile ammirare esposizioni di negozi che hanno allestito le proprie vetrine con decorazioni ispirate alla natura. Nel frattempo, Dario Attardo ha presentato una creazione che combina i sapori locali in un profumo, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione si è conclusa con un brindisi a base di cocktail d’autore.

? Domande chiave Chi ha vinto il concorso delle vetrine decorate a tema vegetale?. Come ha trasformato Dario Attardo i sapori locali in un profumo?. Quale cocktail ha conquistato il primo premio nella Cocktail Competition?. Perché la cura delle vetrine sta cambiando il commercio del borgo?.? In Breve Menzione speciale a Dario Attardo per la fragranza basilico e pomodoro a Diano Marina.. Fiore Papaleo vince Cocktail Competition con Anfora Aromatica al Bar Hotel Arc en Ciel.. Diego Orlando e Carla Girimondi arrivano rispettivamente secondo e terzo alla competizione miscelazione.. Alice Massabò, Angela Cereda e Luca Marcianò premiati come giovani talenti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aromatica: trionfo di Gente Boutique tra vetrine e cocktail d’autore

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