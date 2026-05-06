‘CastelVibe - Drink&Live Music’ rassegna che unisce cocktail d’autore e musica dal vivo

Da giovedì 14 alle 18.30 prende il via la prima stagione di ‘CastelVibe - Drink&Live Music’, una rassegna che si svolge nel Castello di Fossadalbero, a Ferrara. L’evento propone serate con cocktail d’autore accompagnati da musica dal vivo, offrendo un’esperienza che combina bevande speciali e performance musicali in un contesto storico. La manifestazione si terrà ogni settimana in una location caratterizzata da un’atmosfera suggestiva.

Parte giovedì 14, dalle 18.30, la prima stagione di ‘CastelVibe - Drink&Live Music’, la nuova rassegna che unisce cocktail d’autore e musica dal vivo nella cornice suggestiva del Castello di Fossadalbero, a Ferrara. Ad aprire il calendario saranno i ‘Montefiori Cocktail’, duo cult del panorama.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Palazzo delle Misture, il cocktail bar che propone drink insoliti o dimenticatiUna memoria liquida che rischiava di dissolversi, formule alchemiche cadute nell’oblio ormai da decenni, ricette che un tempo scandivano serate di...

Sagra Falia&Broccoletti: degustazioni, musica dal vivo e visite guidate per la XX edizioneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...