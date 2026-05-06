Arnaldi-Munar oggi in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, si tengono gli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico. Matteo Arnaldi, tennista ligure, disputa il suo primo match del torneo contro lo spagnolo Jaume Munar. L’incontro si svolge sulla terra rossa del centrale e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La partita rappresenta una delle prime fasi della competizione maschile in corso a Roma.

Oggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar. Un test per Arnaldi, reduce dalla vittoria nel Challenger di Cagliari, che potrebbe avergli regalato un po’ di fiducia dopo un periodo molto negativo dovuto soprattutto ai problemi fisici. A proprio di criticità da questo punto di vista, Munar ha vissuto anch’egli una stagione, per il momento, non positiva. L’iberico è reduce da un infortunio al braccio e deve ancora riprendersi del tutto. Sulla carta, quindi, un’opportunità per il tennista italiano. Arnaldi va a caccia di punti per cambiare lo spartito e la sfida odierna potrebbe essere funzionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Arnaldi-Munar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Leggi anche: Cinà-Blockx oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arnaldi-Munar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; La rinascita di Arnaldi parte da Cagliari. Arnaldi-Munar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo CagliariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma tra ... oasport.it Arnaldi Munar domani alle 14,30 su tv 8 - facebook.com facebook Internazionali di Roma in chiaro su Tv8: Domani non prima delle ore 15.00: ARNALDI - Munar #InternazionaliRoma #Tennis #SkySport #Tv8 x.com