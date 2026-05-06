Arnaldi-Munar oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, si svolge l’esordio di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia 2026, torneo di tennis in corso al Foro Italico. L’atleta ligure affronta lo spagnolo Jaume Munar in un match sulla terra rossa, con orario e dettagli di trasmissione da comunicare. La partita si inserisce nel quadro della competizione che coinvolge alcuni tra i migliori tennisti del circuito.

Oggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar. Un test per Arnaldi, reduce dalla vittoria nel Challenger di Cagliari, che potrebbe avergli regalato un po’ di fiducia dopo un periodo molto negativo dovuto soprattutto ai problemi fisici. A proprio di criticità da questo punto di vista, Munar ha vissuto anch’egli una stagione, per il momento, non positiva. L’iberico è reduce da un infortunio al braccio e deve ancora riprendersi del tutto. Sulla carta, quindi, un’opportunità per il tennista italiano. Arnaldi va a caccia di punti per cambiare lo spartito e la sfida odierna potrebbe essere funzionale.🔗 Leggi su Oasport.it

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