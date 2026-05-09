Argentina a cinquant’anni dal golpe

Sono passati cinquant’anni da quando, il 24 marzo 1976, l’Argentina ha vissuto l’instaurazione di una delle dittature più violente nella sua storia. In questo periodo, il paese ha attraversato anni di repressione, desaparecidos e violazioni dei diritti umani. Oggi, si ricordano quegli eventi e si riflette sulle conseguenze di quel regime, che ha segnato profondamente la società argentina.

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