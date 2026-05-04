Argentina 50 anni dal golpe | ' Né oblio né perdono'

Il prossimo martedì 5 maggio alle 17:30 si terrà la presentazione del volume di Nicolas Rapetti intitolato “Né oblio né perdono” presso la Domus Mazziniana, con possibilità di seguire l’evento anche sui canali social della struttura. L’iniziativa ricorda i 50 anni dal golpe in Argentina e si svolge nella stessa località.

Martedì 5 maggio, alle ore 17:30, presso la Domus Mazziniana, e in diretta sui canali social della Domus, verrà presentato il volume di Nicolas Rapetti “Né oblio né perdono”. Il libro ripercorre cinquant’anni di storia argentina, analizzando il complesso cammino tra memoria, processi per i.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nicolás Rapetti presenta: “Né oblio né perdono. L’Argentina a 50 anni dal colpo di Stato”

Notizie correlate

50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”Nella marcia che ogni anno attraversa Buenos Aires il 24 marzo, anniversario del colpo di Stato che nel 1976 aveva dato inizio alla dittatura...

Leggi anche: Cinquant’anni dal golpe, in piazza il profilo spezzato dell’Argentina

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fuggire dalla dittatura argentina e trovare casa a Naviante, la storia della famiglia di Nicolas; Argentina: dalle madres un calcio alla dittatura; Golpe Argentina: l’impunità dell’agrobusiness; ''Il mio nome è Astrid e sono figlia di desaparecidos''.

A 50 anni dalla dittatura in Argentina, mancano ancora all’appello i desaparecidosIl 24 marzo 2026 segna il 50esimo anno dal colpo di Stato militare avvenuto in Argentina, passato sotto il nome ufficiale di Processo di riorganizzazione nazionale. Come in occasione del golpe cileno ... ilfattoquotidiano.it

DIARIO ARGENTINA | Le ferite ancora aperte a 50 anni dal colpo di Stato militareIl 24 marzo del 1976 il colpo di Stato militare in Argentina diede il via a un regime dittatoriale durato fino al 1983 Il 24 marzo si celebra il cinquantenario del colpo di Stato militare avvenuto in ... ilsussidiario.net

La nave è in viaggio dall’Argentina a Capo Verde. La grave infezione respiratoria ha ucciso tre persone e costretto al ricovero una quarta a Johannesburg - facebook.com facebook

L’Argentina è in stagflazione da almeno tre lustri, quindi non se la passa bene ora che sta cercando di sistemare gli squilibri macroeconomici. Ma non so da dove vengano fuori tutte queste notizie false. La povertà è diminuita, secondo le statistiche ufficiali e tu x.com