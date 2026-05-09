Stamattina al mercato di via Giotto si sono verificati alcuni momenti di tensione quando, secondo quanto riferito, alcuni cittadini hanno scambiato un programma elettorale per un'offerta di vendita di padelle antiaderenti. Tre persone, presumibilmente candidati sindaco, sarebbero state confuse con venditori di calzini a causa di un fraintendimento sul materiale promozionale. La scena ha attirato l’attenzione di altri presenti, generando un certo caos.

AREZZO — Momenti di tensione stamani al mercato di via Giotto, dove alcuni cittadini avrebbero comprato un programma elettorale convinti fosse l’offerta “3 paia di calzini a 5 euro”. Con l’avvicinarsi delle elezioni, il tradizionale mercato del sabato si è trasformato in una gigantesca fiera politica all’aperto, dove i banchini delle liste elettorali si confondono ormai perfettamente con quelli delle mutande in microfibra, delle pentole in titanio e delle tovaglie antimacchia. “Mi sono avvicinato pensando regalassero le pile stilo, invece era un candidato al consiglio comunale”, racconta un pensionato ancora sotto shock mentre stringe sette volantini e una forma di pecorino.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, al mercato di via Giotto scambiati tre candidati sindaco per venditori di padelle antiaderenti

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