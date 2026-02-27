Marco Donati domani al mercato del Giotto con il gazebo di Scelgo Arezzo
Domani, nel mercato del Giotto, si terrà un evento con Marco Donati che sarà presente con il gazebo di Scelgo Arezzo. Donati, consigliere comunale e candidato sindaco, continuerà così il suo percorso di incontri e dialogo con i cittadini del territorio. L’appuntamento è previsto nel pomeriggio, offrendo l’opportunità di conoscere le proposte e ascoltare le esigenze della comunità locale.
Arezzo, 27 febbraio 2026 – Prosegue il percorso di ascolto e confronto con il territorio di Marco Donati, consigliere comunale di Scelgo Arezzo e candidato sindaco. Domani mattina, dalle ore 10, Donati sarà presente con il gazebo al mercato settimanal e del Giotto per incontrare i cittadini, raccogliere proposte, ascoltare segnalazioni e confrontarsi sui temi centrali per il futuro della comunità. Un momento di ascolto che conferma la volontà di mantenere un dialogo diretto, a perto e costante con le persone, nei luoghi della quotidianità e della vita cittadina. Il calendario degli appuntamenti proseguirà lunedì 2 marzo al Circolo ACLI di San Zeno, dove Marco Donati sarà presente alle 21 a un’iniziativa organizzata da Con Arezzo - Lista Civica delle Frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il candidato a sindaco Marco Donati sabato mattina al mercato di viale GiottoArezzo, 6 febbraio 2026 – Il candidato a sindaco Marco Donati sabato mattina al mercato di viale Giotto.
Scelgo Arezzo, Con Arezzo e Noi Oggi Per Domani: presentazione delle iniziative congiunte di liste civiche e forze politicheArezzo, 1 gennaio 2026 – Arezzo, presentazione delle iniziative congiunte di liste civiche e forze politiche.
