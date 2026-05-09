archivio zeta massimi sistemi stupore in scena

Archivio Zeta, composto da Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, ha portato in scena uno spettacolo al Gran Teatro Anatomico. La compagnia, attiva dal 1999 a Bologna, ha presentato un evento che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico presente. La rappresentazione si è svolta nel celebre teatro, noto per le sue caratteristiche architettoniche e storiche, e ha coinvolto gli spettatori in un’esperienza che ha lasciato un’impressione significativa.

Di fronte a esperienze come il Gran Teatro Anatomico, che archiviozeta (al secolo Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, a Bologna con questa sigla dal 1999) ha messo in scena lo scorso autunno, e riprende dal 15 al 31 maggio sempre all’Istituto Ortopedico Rizzoli (dove il 14 e il 24 sono previsti incontri con gli scrittori Alessandra Sarchi e Silvio Perrella), lo spettatore è indotto a farsi domande sui massimi sistemi. Di quelle che, a porle, ci si sente dei perfetti idioti. Ma forse è proprio a questa condizione di stupore che, etimologicamente, mira ogni atto teatrale degno di questo nome. La prima domanda ce la si fa la prima volta...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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