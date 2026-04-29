Il 25 aprile a Roma si sono verificati scontri tra militanti dell’Anpi e alcuni giovani. Durante gli incidenti, un ragazzo di 21 anni ha aperto il fuoco, ferendo due persone. La polizia ha arrestato il giovane e ha sequestrato l’arma. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto e sui moventi dell’episodio. Nessun dettaglio sui procedimenti giudiziari o sui motivi alla base del gesto.

La notizia che a sparare, a Roma, contro due militanti dell’Anpi è stato un ragazzo di 21 anni, tale Eithan Bondi, a quel poco che si sa un classico NEET ( Not in Education, Employment, or Training ) italiano che si è pure definito militante della Brigata Ebraica, è di quelle che invitano i gonzi ad aprire la bisaccia della retorica e a spargerla a piene mani, anzi, a diffonderla con “il largo gesto del seminatore”, come in Matteo 13, Marco 4 e Luca 8. e come di solito fanno i nostri media. Ovviamente la Brigata Ebraica non c’entra nulla. Però ha voluto (di questi tempi forse meglio dire: dovuto) rilasciare un comunicato per ribadirlo, e altrettanto ha volutodovuto fare un giovane avvocato romano, omonimo dello sparatore al quale ovviamente preferisce non essere accomunato.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 25 aprile, Brigata Ebraica e dintorni: dietro i massimi sistemi la solita gara di provocazioni

25 APRILE, BRIGATA EBRAICA CON COMUNITÀ IRANIANA: A CORTEO BANDIERE PRE REGIME

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25 aprile, fermato lo sparatore. «Appartengo alla Brigata ebraica» x.com