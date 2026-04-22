Madonna ha pubblicato un messaggio sui social per chiedere aiuto nel ritrovare alcuni dei suoi costumi di scena del 2006, indossati durante un concerto al Coachella. I capi sono stati riutilizzati durante il suo ultimo ritorno sul palco, dopo vent’anni, in compagnia di Sabrina Carpenter. La richiesta ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno condiviso l’appello in rete. La cantante ha poi esibito nuovamente i costumi durante lo spettacolo.

S orprendente, emozionante, commuovente: i l ritorno di Madonna sul palco del Coachella, dopo vent’anni e con gli stessi costumi di scena di allora, ha lasciato i fan senza parole. L’esibizione insieme a Sabrina Carpenter ha segnato una rinascita in grande stile. Un’emozione enorme per la popstar. Cosa potrebbe rovinare un momento simile? Purtroppo, poco dopo la performance, la cantante si è accorta di aver perso i suoi costumi di scena. Un outfit total purple composto da corsetto, giacca, guanti e stivali coordinati. Madonna: 25 look memorabili tra esibizioni live e occasioni speciali. guarda le foto L’appello sui social di Madonna: «Offro una ricompensa a chi li ritrova».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Madonna ha chiesto aiuto sui social per ritrovare i costumi di scena - capi d'archivio del 2006 - indossati sul palco del Coachella insieme a Sabrina Carpenter

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