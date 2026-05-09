I verbali dei sistemi VAR hanno portato all'apertura di un'inchiesta che coinvolge i vertici della categoria arbitrale. Due addetti VAR sono stati ascoltati dalla Procura, i cui nomi non sono stati resi noti. Le conversazioni riguardano le decisioni prese durante la partita tra Inter e Verona, e si indaga su come questi episodi abbiano influito sulle designazioni arbitrali e sulle decisioni prese durante l'incontro.

? Punti chiave Chi sono i due addetti VAR che hanno parlato con la Procura?. Come hanno influenzato le designazioni gli episodi dell'Inter-Verona?. Perché il club referee manager dell'Inter è stato ascoltato dagli inquirenti?. Quali nuovi testimoni verranno convocati dalla Procura di Milano lunedì?.? In Breve Nasca e Di Vuolo accusati di concorso in frode sportiva per episodio Inter-Verona.. Interrogatori di Ascione coinvolgono Gianluca Rocchi e il supervisore Andrea Gervasoni.. Nuove audizioni presso la Procura di Milano fissate per lunedì 11 maggio.. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, ascoltato per chiarire i rapporti direzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbitri, i verbali dei VAR aprono l’inchiesta ai vertici della categoria

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