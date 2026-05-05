? Cosa scoprirai Chi è il "Giorgio" citato nelle intercettazioni tra Rocchi e Gervasoni?. Come influisce il nuovo Club Referee Manager sulle designazioni arbitrali?. Perché l'inchiesta Ascione punta i riflettori sui nuovi profili tecnici?. Quali conseguenze avranno le intercettazioni sulla gestione delle designazioni AIA?.? In Breve Inter utilizza il Club Referee Manager Giorgio Schenone per la gestione tecnica.. Andrea De Marco ricopre attualmente il ruolo di accompagnamento al designatore.. L'articolo 22 del Codice di giustizia sportiva disciplina i contatti dirigenti-arbitri.. Solo quattro club di Serie A impiegano ufficialmente un Club Referee Manager.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Ascione: Schenone tra i nomi nei verbali degli arbitri

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Inchiesta arbitri, gli sviluppi: Schenone (Inter) sarà ascoltato dal pm(Adnkronos) – Potrebbe presto esserci una svolta nell'inchiesta arbitri, che negli ultimi giorni ha gettato nel caos la Serie A.

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Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Schenone sarà ascoltato dal pm. Le novità di oggi sulle intercettazioni e cosa cambia per l'Inter; La Repubblica: Schenone e altri club referee manager dal pm. E Rocchi parlava con dirigenti di Serie A; Pressioni su Rocchi, il pm ascolterà Schenone, il manager degli arbitri nerazzurro; Caso Rocchi, davanti al pm Schenone (Inter) e gli altri addetti agli arbitri dei club.

Inchiesta arbitri, non solo Schenone: pm ascoltano nuovi testimoniL'inchiesta arbitri continua a scuotere la Serie A. La Procura di Milano sentirà infatti nei prossimi giorni nuovi testimoni nell'inchiesta sul mondo arbitrale, dopo aver già interrogato il supervisor ... adnkronos.com

Inchiesta arbitri, possibile convocazione per Schenone! Le novitàInchiesta arbitri, secondo Repubblica la Procura di Milano sta valutando la convocazione di Giorgio Schenone. Ci sono però contatti con altri club L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitra ... lazionews24.com

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Calcio Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura di Milano conduce l'inchiesta sugli arbitri al centro della cronaca di - facebook.com facebook

Inchiesta arbitri: perché il pm Ascione vuole sentire Andrea #Butti (l'uomo dei calendari della Serie A) x.com