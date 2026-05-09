Arbeloa sulla rissa Tchouameni-Valverde ha visto di peggio | Un compagno usò una mazza da golf

L'allenatore del Real, Alvaro Arbeloa, ha parlato della recente rissa tra Tchouameni e Valverde, ridimensionandone la gravità. Ha raccontato di aver assistito in passato a un episodio più serio, quando un suo compagno di squadra usò una mazza da golf durante una discussione. Arbeloa ha spiegato che situazioni di tensione tra calciatori si verificano di tanto in tanto, ma ha sottolineato che non sono mai sfociate in problemi più gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui