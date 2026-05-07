Una rissa tra due giocatori del Real Madrid ha causato scompiglio negli spogliatoi, con uno di loro che ha perso conoscenza e è stato portato in ospedale. L’episodio è avvenuto all’interno del centro di allenamento, definito da fonti interne come il più grave mai registrato a Valdebebas. La squadra si prepara ora a un El Clasico fondamentale, in un’annata caratterizzata da risultati deludenti e poche speranze di vittoria.

Il timore di perdere El Clasico e vedersi alzare la coppa in faccia dal Barcellona, una stagione senza titoli e un cammino insufficiente in tutte le competizioni. In questo finale di stagione in casa Real Madrid il clima è tesissimo per i tanti risultati negativi e lo dimostrano gli episodi di cronaca degli ultimi giorni che arrivano dalla Spagna. In particolare è Marca ad aver riportato situazioni di grandissima tensione negli spogliatoi: per ultimo il caso che ha riguardato Aurelien Tchouameni e Federico Valverde, due tra i leader del Real Madrid, finito con il ricovero in ospedale del centrocampista uruguaiano. Un evento descritto internamente da diversi membri della squadra come “il più grave mai visto a Valdebebas”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc in casa Real Madrid: rissa tra Tchouameni e Valverde, che perde conoscenza e finisce in ospedale. “È l’evento più grave mai visto a Valdebebas”

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