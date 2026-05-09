Alla vigilia del match contro il Barcellona, l’allenatore del Real Madrid ha fatto una dichiarazione che ha attirato l’attenzione. Durante un’intervista, ha affermato che i centrocampisti Valverde e Tchouameni continueranno a lottare per la squadra, aggiungendo poi un ricordo personale: “Una volta un mio compagno ne colpì un altro con una mazza da golf”. La frase ha suscitato reazioni tra i media e i tifosi, mentre la partita si avvicina.

“Io voglio che Valverde e Tchouameni continuino a combattere per il Real Madrid”. È una delle prime frasi che pronuncia Alvaro Arbeloa nella sua conferenza stampa più difficile. Dovrebbe presentare il Clásico di domani al Camp Nou, col Barcellona che con un punto vince la Liga, ma ovviamente il partidazo passa in quinto, sesto piano, relegato sotto il tappeto dalla rissa tra Valverde e Tchouameni dell’altro ieri, col pajarito charrúa messo ko dal peso massimo transalpino e finito all’ospedale. Arbeloa dice che non brucerà i suoi due giocatori in un rogo pubblico, di essere ‘Molto orgoglioso’ di loro, e si auspica che continuino a combattere per la Casa Blanca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arbeloa, che gaffe: "Valverde-Tchouameni continueranno a combattere per il Real. Ai miei tempi..."

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Il Real Madrid multa Valverde e Tchouameni con 500mila euro ciascuno

Choc in casa Real Madrid: rissa tra Tchouameni e Valverde, che perde conoscenza e finisce in ospedale. “È l’evento più grave mai visto a Valdebebas”Il timore di perdere El Clasico e vedersi alzare la coppa in faccia dal Barcellona, una stagione senza titoli e un cammino insufficiente in tutte le...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Stacanovista Adopo: in campo in 34 partite su 34. Al fanta è un low cost dal voto sicuro; Chi può salvare il Real Madrid: un altro Ancelotti non esiste, Florentino Perez alle corde; La rissa con Tchouameni costerà il Clasico a Valverde: l'uruguaiano avrebbe perso i sensi; Antonelli: Miami, una pista che mi eccita. Wolff ha chiuso me e Russell in uno stanzino e ci ha detto...

Arbeloa sul caso Valverde-Tchouameni: Non si metta in dubbio la loro professionalitàA poche ore dal fischio d’inizio del 'Clasico' tra Real Madrid e Barcellona, l'allenatore dei Blancos Alvaro Arbeloa è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione interna al cl ... msn.com

Rissa Real Madrid, Valverde e Tchouaméni graziati: Arbeloa isolato, colpevole e impunito. Vinicius è la talpa e il City lo tentaIl ciclone che sta investendo il Real Madrid e i suoi interpreti sembra non volersi placare: le ultime dalla Spagna tratteggiano uno scenario di tensione altissima ... sport.virgilio.it

Caso Real Madrid: Arbeloa rompe il silenzio Le parole in conferenza stampa "Non c’è stata mancanza di nei miei confronti” "Non ho intenzione di mettere Valverde e Tchouameni sul ‘ ’” Il Clàsico si avvicina: Guarda x.com

Una persona dentro il Real Madrid ha chiamato direttamente José Mourinho e gli ha raccontato in dettaglio cosa è successo nell'incidente tra Tchouameni e Valverde. La persona gli ha detto che era colpa di Valverde. Mourinho sa che lo spogliatoio è rotto ma reddit