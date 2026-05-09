Nella conferenza stampa prima del prossimo Clásico, l’allenatore del Real Madrid ha commentato le recenti fughe di notizie provenienti dallo spogliatoio, definendole un “tradimento” nei confronti del club, dello stemma e della maglia. Ha inoltre affermato di aver avviato indagini interne per individuare la talpa che avrebbe divulgato informazioni riservate. La situazione ha acceso un dibattito all’interno della squadra e tra i tifosi.

Arbeloa pare aver scelto il problema più comodo da indicare. Nella conferenza stampa alla vigilia del Clásico, l’allenatore del Real Madrid ha parlato delle fughe di notizie dallo spogliatoio come di un “tradimento” del club, dello stemma, della maglia. Ha usato parole pesanti: slealtà, tradimento, cose che devono restare dentro. Ma è questo il punto o la lite in sé tra Valverde e Tchouameni? Non è assurdo che un giornalista venga a sapere qualcosa che accade nello spogliatoio del Real Madrid. È il suo lavoro. Se la notizia è vera, se Valverde e Tchouaméni hanno litigato, se c’è stata tensione, se qualcuno ha raccontato un fatto reale, il problema non è chi lo ha scoperto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arbeloa cerca la talpa nello spogliatoio del Real Madrid

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