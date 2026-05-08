Il club del Real Madrid sta attraversando un periodo di tensioni interne, con voci che parlano di una fuga di notizie proveniente dallo spogliatoio. Secondo un quotidiano di riferimento del club rivale, si conosce l’identità di una persona considerata una talpa all’interno della squadra. Questa situazione ha generato discussioni sui social e ha portato a un clima di incertezza, mentre i giocatori sono tornati ad allenarsi questa mattina.

2026-05-08 11:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I giocatori del Real Madrid torneranno ad allenarsi questa mattina ma il caos che ha travolto il club nelle ultime 48 ore non accenna a risolversi. Probabilmente il club più famoso del calcio mondiale è in crisi con uno dei suoi giocatori che riposa a casa dopo aver subito un infortunio al cervello in una rissa nello spogliatoio con un compagno di squadra, numerose segnalazioni di membri della squadra che non si parlano per mesi e un giocatore che ha fatto trapelare tutto questo a media affamati. Spesso in queste situazioni è il calcio stesso a spazzare via le nuvole, ma qui è altamente improbabile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid in crisi: il quotidiano del Barcellona sostiene di conoscere l’identità della talpa dello spogliatoio in vista del Clasico

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