Aranceto Catanzaro trionfa | 14 vittorie e titolo Over 35 anticipato

L'Aranceto di Catanzaro ha conquistato il titolo di campione Over 35 con due turni d’anticipo, grazie a 14 vittorie e una sola sconfitta nel campionato. La squadra ha mostrato una forte capacità offensiva, con numeri che evidenziano la sua efficacia in attacco. La difesa, invece, ha limitato le sconfitte a un solo passo falso durante tutta la stagione, contribuendo al successo complessivo.

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? Punti chiave Come ha fatto l'Aranceto a limitare le sconfitte a una sola?. Quali sono i numeri che spiegano la superiorità offensiva della squadra?. Chi ha guidato il progetto sportivo verso questo successo matematico?. Dove si disputeranno le finali regionali dopo questo traguardo?.? In Breve Bilancio stagionale: 14 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta su 17 partite.. Rendimento offensivo: 77 reti segnate e 29 subite nel campionato A.S.C.. Qualificazione ottenuta per le finali regionali ASC a luglio.. Prossime sfide ospitate presso il Magna Graecia Sport Village di Catanzaro.. L’Aranceto Catanzaro conquista il titolo del campionato di calcio A8 amatori Over 35 dell’entroterra catanzarese con una giornata di anticipo rispetto alla fine della stagione 20252026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aranceto Catanzaro trionfa: 14 vittorie e titolo Over 35 anticipato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Catanzaro Lido 2004: dominio totale e scudetto anticipato!L’ASD Catanzaro Lido 2004 ha siglato un primato assoluto nel suo debutto nella Terza Categoria, conquistando il titolo di campione con ben due... Sundling trionfa a Drammen: 5 vittorie e duello finaleA Drammen, in Norvegia, il 12 marzo 2026 si è deciso l’esito della sprint a tecnica classica femminile. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Calcio A8 amatori Over 35, l’Aranceto Catanzaro vince il campionato; L’Aranceto di Catanzaro vince il campionato di calcio A-8 amatori over 35 A.S.C. Calcio A8 amatori Over 35, l’Aranceto Catanzaro vince il campionatoLa squadra guidata dal presidente Generoso Paone ha disputato un campionato di alto livello ... catanzaroinforma.it L’aranceto di Catanzaro vince il campionato di calcio A8 amatori over 35Catanzaro - Il campionato di calcio A-8 amatori over 35 A.S.C. dell’entroterra catanzarese, con una giornata di anticipo ha decretato un ... lametino.it