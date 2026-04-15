Catanzaro Lido 2004 | dominio totale e scudetto anticipato!

Nel 2004, la squadra ASD Catanzaro Lido ha ottenuto un risultato storico nella sua prima partecipazione alla Terza Categoria, vincendo il campionato con due turni di anticipo rispetto alla fine del torneo. La squadra ha concluso la stagione con il titolo di campione, dimostrando un dominio totale sul campionato e lasciando poche possibilità agli avversari di contrastarla. La vittoria è stata annunciata ufficialmente dopo le ultime partite disputate.

L’ASD Catanzaro Lido 2004 ha siglato un primato assoluto nel suo debutto nella Terza Categoria, conquistando il titolo di campione con ben due giornate d’anticipo. La squadra ha trasformato la propria prima esperienza agonistica in un percorso di dominio totale, chiudendo il campionato con un bilancio di quattordici successi, cinque pareggi e una sola sconfitta. Numeri e statistiche di un dominio senza precedenti. Il percorso della compagine lidosana è stato caratterizzato da una forza offensiva e difensiva quasi sproporzionata rispetto al livello del girone. Con 61 reti realizzate, il gruppo guidato da Mauro e i suoi compagni si è imposto come il miglior attacco della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro Lido 2004: dominio totale e scudetto anticipato! Notizie correlate Catanzaro a due facce: dominio iniziale, crollo finaleLa partita disputata al Manuzzi di Cesena ha mostrato un Catanzaro diviso in due anime distinte, capace di dominare la prima frazione ma incapace di... Pd Catanzaro Lido: il Circolo Puccio sceglie la nuova guidaIl Partito Democratico di Catanzaro Lido si appresta a definire la propria nuova guida organizzativa attraverso un processo democratico che...